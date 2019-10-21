Россия не видит особого продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате". Такое заявление сделал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров нормандского формата между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске. Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется.

В России ожидают, что новый саммит будет тщательно подготовлен.

"Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей", - заявил Ушаков.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки".