Лунный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В период с 21 по 27 октября многие знаки зодиака впервые обретут гармонию. Есть большая вероятность, что все то, о чем вы мечтали уже вскоре сбудется. Астрологи прогнозируют большой карьерный рост и успех в личной жизни. На этой неделе важно присмотреться поближе к своему окружению.
Так, эта неделя может положиться сказаться на всей вашей жизни и дальнейших планов на будущее. Этот период будет особо благоприятным для решения важных дел. Если вы давно решались на кардинальные изменения - действуйте.
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