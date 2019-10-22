Даллас накрило потужним торнадо [ Редактировать ]
Потужний торнадо налетів над американське місто Даллас. Понад 170 тисяч осель - залишилися без світла. Десятки рейсів у місцевому аеропорту - скасували.
У деяких школах припинили навчання, бо вихор пошкодив будівлі. Рятувальники повідомили - минулося без постраждалих.
Утім, досі розбирають завали й чистять дороги від повалених вітром дерев. У більшості районів електропостачання вже відновили.
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