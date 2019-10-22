Американські військові зруйнували свою колишню базу на півночі Сирії

Перед відступом американські вояки спалили всю залишену на території містечка зброю, документи та ліки. За повідомленням Пентагону, близько тисячі солдатів, які раніше дислокувалися в Сирії, перекинуть до Іраку