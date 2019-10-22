Киноа - относительно новый суперфуд, который успел завоевать любовь многих людей. Также и медики считают эту хлебную зерновую культуру одной из самых полезных для организма. Так, эксперты рассказали, почему так важно добавить киноа в свой рацион.

Никакого глютена. Целиакия - это расстройство, характеризующееся невосприимчивостью организма к белку глютену, который содержится в большинстве злаковых культур. Многие люди не знают о наличии у себя этого расстройства и мучаются после употребления тех или иных злаков. Если же они узнают о причине своих проблем, то им приходится ограничивать себя в продуктах питания, изготовленных из злаков. Именно поэтому семена киноа оказываются очень полезными и вкусными альтернативами.

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Много белков. Если вы ищете способ увеличить содержание белков в рационе, то обратите внимание на киноа. В одной порции этого продукта содержится вся суточная необходимая доза белков. Причем белок в киноа считается законченным или совершенным, поскольку содержит все аминокислоты. В киноа белки лучше, чем в любых других злаковых культурах.

Важные минералы. Данные семена являются богатейшим источником минералов вроде железа, магния, цинка и калия. Промочите семена киноа в воде, дайте им прорасти для того, чтобы получить максимум минералов.

Никакого сахара. После употребления продуктов, сделанных из этой культуры, у вас в крови не будет отмечаться скачков уровня сахара. Следовательно, киноа отлично подходит для жертв диабета и для тех, у кого диагностировали преддиабет. Кроме того, это еще и превосходное диетическое питание.

Быстрый метаболизм. За счёт своих нутриентов киноа считается отличным продуктом для ускорения метаболизма. Исследования показывают, что киноа снижает уровень сахара в крови, показатели инсулина и триглицеридов.

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