Почему нужно обязательно есть киноа [ Редактировать ]
Киноа - относительно новый суперфуд, который успел завоевать любовь многих людей. Также и медики считают эту хлебную зерновую культуру одной из самых полезных для организма. Так, эксперты рассказали, почему так важно добавить киноа в свой рацион.
Никакого глютена. Целиакия - это расстройство, характеризующееся невосприимчивостью организма к белку глютену, который содержится в большинстве злаковых культур. Многие люди не знают о наличии у себя этого расстройства и мучаются после употребления тех или иных злаков. Если же они узнают о причине своих проблем, то им приходится ограничивать себя в продуктах питания, изготовленных из злаков. Именно поэтому семена киноа оказываются очень полезными и вкусными альтернативами.
Много белков. Если вы ищете способ увеличить содержание белков в рационе, то обратите внимание на киноа. В одной порции этого продукта содержится вся суточная необходимая доза белков. Причем белок в киноа считается законченным или совершенным, поскольку содержит все аминокислоты. В киноа белки лучше, чем в любых других злаковых культурах.
Важные минералы. Данные семена являются богатейшим источником минералов вроде железа, магния, цинка и калия. Промочите семена киноа в воде, дайте им прорасти для того, чтобы получить максимум минералов.
Никакого сахара. После употребления продуктов, сделанных из этой культуры, у вас в крови не будет отмечаться скачков уровня сахара. Следовательно, киноа отлично подходит для жертв диабета и для тех, у кого диагностировали преддиабет. Кроме того, это еще и превосходное диетическое питание.
Быстрый метаболизм. За счёт своих нутриентов киноа считается отличным продуктом для ускорения метаболизма. Исследования показывают, что киноа снижает уровень сахара в крови, показатели инсулина и триглицеридов.
Ранее сообщалось, как молоко может навредть сердцу, а также чем опасно сыроедение.
по теме
Как молоко может навредить сердцу
Медики утверждают, что молоко полезно употреблять лишь до определенного возраста
Как отбелить зубы в домашних условиях
Американские стоматологи предложили специальную диету, которая поможет вам отбелить зубы
Cоль смертельно опасна - эксперты
Эксперты добавили, что переизбыток соли в организме приводит к росту артериального давления
Сыроедение: чем опасна система питания
В современном мире стали развиватся новые системы питания
Как поднять иммунитет осенью
Ни для кого не секрет, что с наступлением осени у многих людей, особенно у детей значительно "падает" иммунитет