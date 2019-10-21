Почему мужчинам нужно обязательно есть ананас [ Редактировать ]
Ананасовый сок очень полезный для здоровья. Для мужчин сок ананаса имеет только положительное влияние.
Этот сок нормализует функции сердечно-сосудистой системы. Большое количество калия снижает уровень холестерина в организме, укрепляет стенки сосудов, очищает их.
Его рекомендуют пить для профилактики таких заболеваний:
- Гипертония;
- Инфаркт;
- Инсульт;
- Атеросклероз;
- Ишемическая болезнь сердца;
- Аритмия.
Ананасовый сок оказывает противовоспалительное воздействие. Врачи рекомендуют употреблять продукт при любых воспалениях костей скелета.
Также, его полезно пить мужчинам, страдающим от остеохондроза, артроза.
Ананасовый сок и мужская потенция
Полезные вещества, входящие в состав напитка, положительно влияют на функции мужской репродуктивной системы. При регулярном потреблении сока повышается уровень либидо, усиливается потенция.
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