Спалах кору в Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували в місцевому університеті. Усі студенти, які занедужали - мешкали в гуртожитку. За останні роки така ситуація там уперше. Чи зупинили навчання у виші - з'ясовувала Ольга Паламарюк.

У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу троє студентів з однієї кімнати занедужали на кір.

"Діти, коли температура, тут термометр, вони зразу міряють. Два-три дня у них температура, а потім виявляється, що у них сип пішла. Бігом тоді швидку викликаємо і зразу в інфекційне. В нас ніколи такого не було, це перший випадок. Хтось, певно, завіз", - говорить Світлана Турко, завідувачка гуртожитку.

Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома. Решта в обласній лікарні.

"Стан усіх пацієнтів середньої тяжкості. Кір перебігав без ускладнень. За едіпоказами, на 7-8 добу вони будуть виписані в задовільному стані", - говорить Валентина Миндреску, завідувачка інфекційного відділення.

Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає.

"В мене є щеплення, в мене є прививки, я не боюся - мені не страшно".

Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися. А довідки приносити до деканатів.

"Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, чим хворіли на даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації", - говорить Василь Гарасим, директор студмістечка.

Лише від початку року в області на кір перехворіли близько трьох тисяч людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цього річ кір "подорослішав". Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку.

"Вакцин є в області достатня кількість. Вакцина ефективна. Не варто хвилюватися щодо побічних дій або реакцій", - говорить Юрій Падурару, завідувач відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького обласного лабораторного центру.

У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень. Обмежувати навчальний процес не планують.