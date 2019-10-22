Мужчина угнал авто "скорой" и сбил женщину с коляской [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, в столице Норвегии Осло мужчина с оружием угнал авто "скорой". В результате он сбил несколько человек. Об этом сообщает телеканал NRK.
Отмечается, что полиция практически сразу же задержала злоумышленника.
"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - сообщили правоохранители.
Злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Ребенок и женщина были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в центре Днепра женщина за рулем "вылетела" на тротуар и перевернулась.
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