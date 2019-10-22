Во вторник, 22 октября, в столице Норвегии Осло мужчина с оружием угнал авто "скорой". В результате он сбил несколько человек. Об этом сообщает телеканал NRK.

Отмечается, что полиция практически сразу же задержала злоумышленника.

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"Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника", - сообщили правоохранители.

Злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, сбил двух пенсионеров, а также женщину с детской коляской. Ребенок и женщина были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра женщина за рулем "вылетела" на тротуар и перевернулась.