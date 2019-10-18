Под Николаевом маршрутка с пассажирами "влетела" в авто [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в Николаевской области в Вознесенске случилось ДТП. Известно, что авария произошла с участием автомобиля Hyundai Tucson и городского рейсового автобуса. В маршрутке в тот момент находилось 15 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате столкновения транспортных средств пострадали восемь пассажиров автобуса в возрасте от 18 до 36 лет, а также трое малолетних детей - двух, четырех и семи лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Также известно, что 47-летний водитель автобуса и 35-летний водитель кроссовера не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что под Харьковом грузовик "влетел" в легковушку, а также в Киеве Lexus сбил мужчину.
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