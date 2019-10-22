Астролог Павел Глоба дал прогноз для каждого знака зодиака на 23 октября. Так, большинство людей будут импульсивны и рассеяны. Проведите вечер этого дня в спокойной обстановке и займитесь тем, что не требует больших усилий. Уделите время близким. О том, что ждет конкретно каждого представителя зодиакального круга пишет SlovoFraza.

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Овен

Не стоит забывать о собственных желаниях. Прекрасно думать о других, но нельзя отворачиваться от себя полностью. Вспомните, чем вы давно хотели заняться. Это дело принесет вам радость и комфорт.

Телец

Переключитесь. Вы слишком зациклены на какой-то проблеме. Пока у вас не получается ее решить, но вы тратите очень много энергии на свои эмоции. Не нужно пытаться разобраться со всем прямо сейчас.

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Близнецы

Дайте время своей судьбе. Вы ждете каких-то перемен, но они не могут произойти прямо сейчас. Отвлекитесь, это поможет нужным сюрпризам прийти в вашу жизнь. И не пейте много кофе.

Рак

23 октября вам нужно отказаться ото всех вредных привычек. Это важно, иначе вы начнете очень нехорошо себя чувствовать уже к вечеру. Постарайтесь правильно питаться и не сидеть слишком много перед монитором.

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Лев

Скоро в вашу жизнь придет какое-то очень приятное событие. Будьте готовы к приятным эмоциям, вам будет важно не потерять от них голову. Займитесь собой. Уделите время своему здоровью и красоте.

Дева

Это хороший день, чтобы заняться своим внутренним комфортом. Если вы никогда не пробовали медитировать, попробуйте сейчас. Вам кажется, что такие занятия не принесут вам радости. Но, если дадите им шанс, вы приятно удивитесь.

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Весы

Отреагируйте наконец на слова окружающих. Да, вам кажется, что вы сильнее, опытнее и мудрее. Но иногда вы можете упускать из вида очень важные детали.

Скорпион

Не позволяйте токсичным людям отравлять вашу жизнь. Если видите, что кто-то начинает использовать вас в своих целях, уходите в сторону. Вы не обязаны постоянно всем помогать. Научитесь говорить "Нет".

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Стрелец

В тихом омуте могут скрываться те еще черти. И это утверждение сейчас как нельзя красочнее описывает ваше настроение. Вам хочется приключений? Что ж, позвольте себе их найти. Но будьте готовы к неожиданным поворотам.

Козерог

Романтика просто захлестывает вас со всех сторон. Это прекрасно, но помните, что важные дела сами себя не закончат. Если вы не завершите начатое, оно потом не позволит вам наслаждаться долгожданным отдыхом.

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Водолей

Помните, как рвались наперекор всему к какой-то очень заветной цели? Сейчас вы можете ее получить. Вам может поступить предложение, от которого вам будет непросто отказаться. Да и нужно ли отказываться, если на горизонте ваша мечта?

Рыбы

Впереди много захватывающих приключений. Настройтесь на позитивную волну и не бойтесь идти вперед. Вас ждут яркие воспоминания, если вы решитесь попробовать что-то кардинально новое.

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