Колишнього заступника міністра економіки звинуватили у державній зраді [ Редактировать ]
СБУ затримала колишнього заступника міністра економіки. Його підозрюють у державній зраді і нанесенні шкоди обороноздатності України. За даними відомства, затриманий - разом з іншими посадовцями уклав завідомо збитковий контракт з іноземцями на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів. Аванс від оборудки - 8 мільйонів 200 тисяч доларів - учасники схеми привласнили, а обладнання в Україну так і не потрапило.
Чиновника затримали сьогодні в аеропорту "Бориспіль". Прізвище в СБУ не називають, втім заступником міністра економіки в попередньому уряді був Юрій Бровченко.
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