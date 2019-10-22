СБУ затримала колишнього заступника міністра економіки. Його підозрюють у державній зраді і нанесенні шкоди обороноздатності України. За даними відомства, затриманий - разом з іншими посадовцями уклав завідомо збитковий контракт з іноземцями на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів. Аванс від оборудки - 8 мільйонів 200 тисяч доларів - учасники схеми привласнили, а обладнання в Україну так і не потрапило.

Чиновника затримали сьогодні в аеропорту "Бориспіль". Прізвище в СБУ не називають, втім заступником міністра економіки в попередньому уряді був Юрій Бровченко.