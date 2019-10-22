Чергова битва за Brexit. Британський парламент береться до розгляду законопроекту, який зробить вихід з ЄС реальністю. Втім, це зовсім не означає, що країна розлучиться з Євросоюзом уже найближчим часом. Шанси, що Brexit відбудеться за планом - оцінювала Світлана Чернецька.

Зліва - прихильники "Брекзиту", справа - противники. Поодинокі протестувальники зустрічають депутатів на під'їзді до парламенту. Усередині цієї історичної будівлі - кипить робота. Законотворці дочитують документ на 110 сторінок. Це перелік необхідних змін для введення "Брекзиту" в британське законодавство. Цю паку паперів вони отримали лише напередодні ввечері. Багато хто - навіть очей не зімкнув, вивчаючи плани уряду.

"Одна з багатьох причин нашого занепокоєння щодо цього законопроекту - це обмаль часу. Прем'єр нам обіцяє, що ситуація покращиться, коли ми вийдемо з ЄС. Але в документі не згадано багато питань, зокрема щодо робочих прав. І загроза цього законопроекту - не лише в тому, що ми бачимо на папері, але й у тому, про що там не сказано", - наголошує Стелла Крізі, депутат парламенту Великої Британії (партія Лейбористів).

Уряд депутатів квапить. На обговорення, внесення поправок та голосування - відвели лише три дні. Адже досі сподіваються вивести країну з ЄС в останній день жовтня.

"Депутати, які не підтримують такого розкладу роботи, автоматично не підтримують і Brexit 31 жовтня. І вони це мають чітко розуміти", - заявляє Джейкоб Різ-Могг, представник уряду в парламенті.

Якщо все пройде за планом уряду і закон таки затвердять - "Брекзиту" бути. Але депутати вже готують поправки, якими цілком можуть затягнути процес на довше. Серед пропозицій законотворців - і новий референдум щодо виходу з ЄС.

У Брюсселі таким розвитком подій не здивовані. І чекають, чим же все закінчиться.

"Ми готові до будь-якого сценарію, але я вже не раз говорив: Brexit без угоди - це не наше рішення", - наголосив Дональд Туск, голова Європейської Ради.

"По правді, мені боляче від того, що я стільки часу присвятив "Брекзиту", тоді як міг працювати над тим, щоб зробити цей союз кращим для його громадян. Яке марнування часу та власних сил!", - підкреслив Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії.

Ані час, ані сил британські депутати не марнують. І вже взялися до гарячих дебатів. Без більшості прем'єрові буде непросто отримати схвалення парламенту. І цілком імовірно, що Лондону доведеться відкласти вихід з ЄС щонайменше до кінця року.