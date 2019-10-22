В Николаеве мужчина раскладывал человеческие черепа в разных уголках города. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Женщина обратилась в полицию с информацией о том, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера.

Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по улице Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а тот, что нашли в урне, также дело рук.

Мужчина сам показал правоохранителям, где взял черепа. Оказалось, что он достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной.

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Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой или над телом умершего (ч.1 ст.297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Раньше мы писали о том, что в Николаеве череп был найден в мусорке. Также мы писали о том, что на стадионе в уборной нашли труп. А под Донецком трагически погиб мужчина.