Шпинат - продукт, который содержит в себе массу полезных витаминов и микроэлементов. Однако стоит помнить, что далеко не всегда его употребление может принести пользу человеку. Есть ряд случаев, когда от шпината лучше отказаться, ведь "оздоровление" может стать причиной новых заболеваний. О том, кому нельзя есть шпинат пишет sovkusom.ru.

Проблемы с почками и мочевыводящими путями

Ученые выяснили, что от шпината лучше отказаться людям, которые предрасположены к образованию камней в почках. В нем содержится щавелевая кислота, которая способна снизить количество минералов в организме.

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Язва

Если вы страдаете от язвы желудка, то вам стоит воздержаться от употребления шпината. Щавелевая кислота, которая содержится в этом продукте, оказывает сильное раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка, тем самым усиливая воспаление.

Подагра

При подагре соли откладываются в суставах из-за того, что в организме нарушается обмен веществ. Щавелевая кислота, содержащаяся в шпинате, способствует этому процессу.

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Беременность

Беременным следует очень осторожно употреблять шпинат в пищу, так как он может только навредить организму из-за образования оксалатов. Перед тем как есть шпинат, беременным женщинам стоит проконсультироваться с врачом.

Возраст до 3 лет

Для того чтобы детский организм правильно развивался и формировался, стоит исключить из рациона шпинат, в котором содержится щавелевая кислота.

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