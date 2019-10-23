"Слуг народа" планируют проверить на полиграфе [ Редактировать ]
Офис президента и лично глава государства требуют от некоторых членов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщает "Украинская правда".
Известно, что причиной такого решения стал отказ голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект "О ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости".
По данным собеседников "Украинской правды", глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия писал во внутреннем чате политической силы, что с таким требованием ему звонил президент.
По предварительным данным, "слугам" могли предложить около 30 тысяч долларов за игнорирование законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что Давид Арахамия признал, что реакция на согласование формулы Штайнмайера показала провал коммуникации со стороны власти.
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