Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, что же вы увидели на ней в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Крупное лицо мужчины

Такой вариант ответа указывает на то, что вы слишком сконцентрированы на своем партнере или его поисках. Вы мало заботитесь о себе и не умеете отстаивать границы.

Если вы находитесь в поисках достойного партнера, отпустите ситуацию. Он появится в вашей жизни ровно тогда, когда вы будете к этому готовы.

Если вы состоите в отношениях, то больше внимания уделяйте себе. Чаще задумывайтесь о своих желаниях и способах самореализации.

Птица с лозой в клюве

Это символ высоких и доверительных отношений. Если на данном этапе вам не удается их построить, задумайтесь, а правильного ли человека вы выбрали? Сформулируйте свои желания и требования к нему. Проанализируйте, насколько он им соответствует, и делайте выводы.

Русалка на камне

Такой ответ указывает на то, что вы сами не знаете, чего хотите. Неопределенность ваших желаний приводит к тому, что вы постоянно чувствуете неудовлетворенность и обиду. Сформулируйте конкретный список желаний и перечень действий, которые помогут вам их получить.

Жемчуг в раковине

Если вы увидели его первым, то чересчур сосредоточенны на материальном вопросе. Вы слишком много требуете от своего партнера, но не готовы меняться в ответ. Улучшения в отношениях полностью зависят от ваших внутренних перемен.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.