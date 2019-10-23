В Индии создали самый дорогой шоколад в мире. За килограмм трюфельных конфет придется заплатить 6221 доллар. Об этом говорится на официальной странице кондитерской компании в Instagram.

Предыдущий рекорд принадлежал Дании и составлял 5700 долларов за килограмм.

Согласно задумке кондитера Филиппа Контисини, создавшего самую дорогую сладость, три конфеты в наборе обозначают цикл жизни человека: рождение, воспитание и разрушение.

Ранее сообщалось, что ребенок выловил гигантскую 314-килограммовую акулу.