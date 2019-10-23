В Индии создали самый дорогой шоколад в мире [ Редактировать ]
В Индии создали самый дорогой шоколад в мире. За килограмм трюфельных конфет придется заплатить 6221 доллар. Об этом говорится на официальной странице кондитерской компании в Instagram.
Согласно задумке кондитера Филиппа Контисини, создавшего самую дорогую сладость, три конфеты в наборе обозначают цикл жизни человека: рождение, воспитание и разрушение.
Fabelle creates HISTORY! Inspired by the mystical concept of Trinity, Fabelle along with Michelin Star Chef Philippe Conticini bring alive the Fabelle Trinity Truffles Extraordinaire - the most expensive chocolate, an official title Fabelle has achieved by the Guinness World Records. #TrinityDecoded
Публикация от Fabelle Exquisite Chocolates (@fabellechocolates)
Ранее сообщалось, что ребенок выловил гигантскую 314-килограммовую акулу.
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