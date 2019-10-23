41-летняя Ани Лорак сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
41-летняя украинская певица Ани Лорак решилась сменить имидж и остригла челку. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
Так, в своей stories Каролина опубликовала кадры, на которых позирует с новой прической и черном мини-платье в пайетки.
Новый образ молодит Лорак. Так, в кадрах "дива" приглашает своих поклонников в Казахстане на свои концерты, которые пройдут 1 и 2 ноября в Алматы и Нур-Султане.
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.
по теме
Ани Лорак похвасталась кубиками пресса (фото)
Во вторник, 22 октября, украинская певица Ани Лорак показала новое фото
Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)
Особенный интерес вызвали у публики наряды звезды
Лобода выступила на сцене в одном белье (фото)
На одном из своих выступлений украинская артистка Светлана Лобода шокировала поклонников откровенным образом
Ани Лорак назвали опухшей и снова заподозрили в беременности (видео)
Украинскую артистку Ани Лорак показала новое видео на своей странице в Instagram, которым снова вызвала подозрения у поклонников
Леся Никитюк в коротком мини удивила пикантным снимком (фото)
Известная ведущая Леся Никитюк удивила поклонников дерзким фото