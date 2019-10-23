41-летняя украинская певица Ани Лорак решилась сменить имидж и остригла челку. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

Так, в своей stories Каролина опубликовала кадры, на которых позирует с новой прической и черном мини-платье в пайетки.

Новый образ молодит Лорак. Так, в кадрах "дива" приглашает своих поклонников в Казахстане на свои концерты, которые пройдут 1 и 2 ноября в Алматы и Нур-Султане.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.