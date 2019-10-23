Відновлення Донбасу має стати головним питанням для Верховної Ради, - на цьому наголосила нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська під час зустрічі з жителями Краматорська.

Її візит туди відбувся в рамках виїзного засідання парламентського комітету з прав людини. Політик вважає: лише поспілкувавшись із місцевими, можна розробити дієвий план покращення життя в сірій зоні.

"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала пакет законопроектов, которые мы считаем первоочередными для решения проблем людей, которые на протяжении 5 лет проживают на линии фронта. Вчера мы посетили Марьинку, встречались с детьми, которые живут вдоль линии разграничения, на поле боя. И за эти 5 лет они так и не получили господдержки и помощи. Нужно здесь проводить не выездное заседание комитета, а выездное заседание Парламента. Чтобы все нардепы приехали и увидели 2 мира и 2 образа жизни", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".