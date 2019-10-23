Відновлення Донбасу: Наталія Королевська обговорила з жителями Краматорська план покращення життя у "сірій зоні" [ Редактировать ]
Відновлення Донбасу має стати головним питанням для Верховної Ради, - на цьому наголосила нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська під час зустрічі з жителями Краматорська.
Її візит туди відбувся в рамках виїзного засідання парламентського комітету з прав людини. Політик вважає: лише поспілкувавшись із місцевими, можна розробити дієвий план покращення життя в сірій зоні.
"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала пакет законопроектов, которые мы считаем первоочередными для решения проблем людей, которые на протяжении 5 лет проживают на линии фронта. Вчера мы посетили Марьинку, встречались с детьми, которые живут вдоль линии разграничения, на поле боя. И за эти 5 лет они так и не получили господдержки и помощи. Нужно здесь проводить не выездное заседание комитета, а выездное заседание Парламента. Чтобы все нардепы приехали и увидели 2 мира и 2 образа жизни", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Зупинити війну на Донбасі: Юрій Бойко відвідав прифронтові регіони України
Побиті будинки та магазини - це умови, в яких живуть люди за півтора-два кілометри до лінії зіткнення
Kyiv global summit: "Опозиційна платформа - За життя" закликає до мирних шляхів врегулювання ситуації на Донбасі - Юрій Бойко
Kyiv Global Summit зібрав рекордну кількість учасників: від політиків до зірок шоу-бізнесу - на трьох панельних дискусіях вони ділилися своїми думками щодо суспільно-значущих проблем
"Жінки. Мир. Безпека": на міжнародному жіночому форумі у Києві обговорили "формулу Штайнмаєра"
Про шляхи вирішення ситуації на Донбасі та відновлення соціальної справедливості для постраждалих внаслідок бойових дій,- говорили на міжнародному жіночому форумі у Києві
Тисячі українських сімей можуть втратити субсидії: Сергій Каплін закликає Уряд переглянути несправедливі розрахунки
За новою формулою, наступного року фінансову допомогу отримуватимуть ті українські сім'ї, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20 відсотків сімейного доходу - раніше цей поріг становив 15 процентів
Юрій Бойко: Приймати закон про продаж землі без референдуму - це злочин перед власним народом
Фермери зустрілися з представником "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком - у політсилі виступають проти запропонованої урядом моделі ринку землі
Наталю Королевську обрали головою штабу обласної організації "Опозиційної платформи - За життя" на Донеччині
У Слов'янську Донецької області мешканці збираються на зустріч із народними депутатами. Пересічні жителі, керівники підприємств та активісти зібрались аби донести до парламентаріїв свої проблеми