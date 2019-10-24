Украинская сборная по футболу поднялась в мировом рейтинге [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных. Об этом сообщили в украинской асоциации футбола.
"В октябрьском рейтинге 2019 года, после матчей в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (2: 0) и Португалией (2: 1), сборная Украины, поднявшись на три строчки, находится на 22-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока четырнадцатой", - говорится в сообщении.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 24 октября 2019:
1. Бельгия - 1755
2. Франция - 1726
3. Бразилия - 1715
4. Англия - 1651
5. Уругвай - 1642
6. Португалия - 1632
7. Хорватия - 1631
8. Испания - 1625
9. Аргентина - 1617
10. Колумбия - 1615
22. Украина - 1536
Раньше сообщалось о том, что футболисты сборной Украины бурно отметили выход на Евро-2020.
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