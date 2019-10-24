В четверг, 24 октября, ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных. Об этом сообщили в украинской асоциации футбола.

"В октябрьском рейтинге 2019 года, после матчей в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (2: 0) и Португалией (2: 1), сборная Украины, поднявшись на три строчки, находится на 22-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока четырнадцатой", - говорится в сообщении.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 24 октября 2019:

1. Бельгия - 1755

2. Франция - 1726

3. Бразилия - 1715

4. Англия - 1651

5. Уругвай - 1642

6. Португалия - 1632

7. Хорватия - 1631

8. Испания - 1625

9. Аргентина - 1617

10. Колумбия - 1615

22. Украина - 1536

Раньше сообщалось о том, что футболисты сборной Украины бурно отметили выход на Евро-2020.