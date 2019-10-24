Какой овощ борется с опухолью [ Редактировать ]
Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване провели исследования и доказали, что в обычной капусте есть органическое соединение, которые работает как противоопухолевое средство.
Внимание специалистов привлек такой ингредиент капусты, как сульфорафан (SFN). Это соединение содержится в овощах семейства крестоцветных, к которому принадлежат разные виды капусты. По мнению исследователей сульфорафан имеет все шансы стать новым противораковым средством.
"Сульфорафан вызывает изменения в морфологии раковых клеток и снижает их жизнеспособность. Например, подавляет активность опасных клеток типа HCT 116. Эти морфологические изменения были зафиксированы с помощью фазово-контрастного микроскопа", - рассказали китайские специалисты.
Полученные ими данные говорят о том, что содержащееся в капусте вещество способно проявлять лекарственный эффект в отношении раковых клеток толстой кишки, которые погибают под его воздействием.
Ранее сообщалось, что нельзя есть против Манту, а также кому нельзя есть брокколи.
по теме
Как "удержать" молодость: ответ экспертов
Морщины, потеря эластичности кожи, заломы - несколько из причин старения кожи
Чем полезны фисташки
Орехи содержат клетчатку и здоровые жиры, а фисташки - настоящий клад в ореховом семействе
Почему нужно обязательно есть киноа
Киноа - относительно новый суперфуд, который успел завоевать любовь многих людей
Как молоко может навредить сердцу
Медики утверждают, что молоко полезно употреблять лишь до определенного возраста
Как отбелить зубы в домашних условиях
Американские стоматологи предложили специальную диету, которая поможет вам отбелить зубы