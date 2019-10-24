Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване провели исследования и доказали, что в обычной капусте есть органическое соединение, которые работает как противоопухолевое средство.

Внимание специалистов привлек такой ингредиент капусты, как сульфорафан (SFN). Это соединение содержится в овощах семейства крестоцветных, к которому принадлежат разные виды капусты. По мнению исследователей сульфорафан имеет все шансы стать новым противораковым средством.

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"Сульфорафан вызывает изменения в морфологии раковых клеток и снижает их жизнеспособность. Например, подавляет активность опасных клеток типа HCT 116. Эти морфологические изменения были зафиксированы с помощью фазово-контрастного микроскопа", - рассказали китайские специалисты.

Полученные ими данные говорят о том, что содержащееся в капусте вещество способно проявлять лекарственный эффект в отношении раковых клеток толстой кишки, которые погибают под его воздействием.

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