Росія та Білорусь влаштували військові навчання поблизу кордону НАТО [ Редактировать ]
Артилерія минулої ночі працювала поблизу польського кордону - під Брестом росіяни та білоруси проводять спільні військові навчання. Участь бере майже тисяча десантників. Залучають і техніку: близько 250 бойових та спеціальних машин, військово-транспортну авіацію тощо.
Москва та Мінськ не вперше влаштовують військові маневри біля кордону НАТО. Два роки тому масштабні військові ігри з назвою "Захід" провели в Білорусі, Балтійському морі, на заході Росії та в Калінінграді.
по теме
Україна звільнила білоруського шпигуна Юрія Політику
Чоловіка затримали влітку 2017 року під час спецоперації СБУ - у нього виявили файл із картою розміщення військових підрозділів у зоні АТО
Заплановано масштабний обмін полоненими - МЗС
Масштабний обмін полоненими запланований уже наступного тижня, - таке заявив Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів
Дональд Трамп відреагував на зміну військової ситуації у Сирії
Туреччина реалізувала свій план, без економічних санкцій, якими погрожував Вашингтон - військові аналітики з'ясовують: а хто ж зрештою виграв?
Росія та Угорщина таємно саботували переговори "Україна-США" - ЗМІ
Господар Кремля і угорський прем'єр під час розмов з американським президентом вмовляли голову Білого дому не підтримувати українську владу
Туреччина проводить масштабну воєнну операцію в Сирії
Бомби з "Джерела миру". Турецькі війська просуваються вглиб сирійської території - чи спробує Захід зупинити Ердогана?
У Мінську протестували проти інтеграції з Росією
Білоруси вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією. На площі Свободи в Мінську зібралося кількасот людей. Вони протестували проти можливої втрати країною незалежності в разі, якщо Білорусь створить союзну державу з Російською Федерацією