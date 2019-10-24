Артилерія минулої ночі працювала поблизу польського кордону - під Брестом росіяни та білоруси проводять спільні військові навчання. Участь бере майже тисяча десантників. Залучають і техніку: близько 250 бойових та спеціальних машин, військово-транспортну авіацію тощо.

Москва та Мінськ не вперше влаштовують військові маневри біля кордону НАТО. Два роки тому масштабні військові ігри з назвою "Захід" провели в Білорусі, Балтійському морі, на заході Росії та в Калінінграді.