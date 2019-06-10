Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью сербской газете назвал Российскую Федерацию главной угрозой военному блоку НАТО, передает "РБК-Украина".

По словам генсека, сейчас военный блок сталкивается с самой непредвиденой ситуацией в сфере безопасности.

"Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО все так же важен, как был всегда", - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что названа возможная дата саммита Украина-ЕС.