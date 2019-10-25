"Черная пятница" в Украине 2019: ТОП-5 лайфхаков [ Редактировать ]
Уже совсем скоро в "Черную пятницу" в Украине пройдут самые колоссальные распродажи практически во всех магазинах страны. Так, период скидок будет с 23 по 29 ноября. Многие уже за месяц начали готовиться и планировать масштабные покупки. Podrobnosti.ua собрали ТОП-5 лайфхаков, которые помогут пережить сумасшедшие очереди и даже сэкономить деньги.
1. Сомневаетесь - не берите
Перед тем, как соберетесь идти в магазин, определитесь с тем, что действительно вам нужно. По статистике, около 30% шоперов жалеют о спонтанных покупках на "Черную пятницу". Для того, чтобы этого не произошло, продумайте все до мелочей. Если бюджет ограничен - купите только то, в чем есть потребность.
2. Всегда проверяйте товар
Если вы покупаете в обычном магазине - скорее всего вы сразу заметите деффекты на товаре. Поэтому этот пункт больше касается покупок в интернет-магазинах. Рекомендуем оформить заказ наложенным платежом, чтобы была возможность осмотреть его на почте и в случае брака - сразу вернуть.
3. Продумайте все до мелочей
Да, чтобы сэкономить, лучше заранее сравнить цены на товары в интернете. Рекомендуем заранее составить список магазинов, где товар будет в "черную пятницу" со скидкой.
4. Подготовьтесь финансово
Крайне важно заранее понимать, сколько вы можете потратить на тот или другой товар. В первую очередь, это нужно для самоконтроля, чтобы, опять таки, не пришлось жалеть о лишних тратах. Также рекомендуем оплачивать товар наличными. В случае возврата, вам сразу же на месте вернут деньги. А вот при оплате картой возврат средств происходит в течение нескольких дней.
5. Берите с собой друзей
Этот простой, на первый взгляд, совет поможет вам сэкономить время и силы. Если будете сомневаться - подходит вам такой цвет курточки или нет, какое платье лучше "сидит" и какие серьги лучше выбрать - друзья всегда подскажут и помогут.
Также читайте, что нужно знать о "Черной пятнице" и как не пожалеть о покупках.
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