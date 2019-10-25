Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором поблагодарила ветеринаров за помощь, которую оказали ее коту.

"От всего сердца спасибо сети вет клиник за безотказную помощь всегда нашему Лакки и всем животным. А позавчера добрые доктора спасли того кота Винчи красавца сковала, который у нас гостил. Причем ночью эта помощь была оказана", - написала Волочкова.

Однако, подписчики обвинили балерину в безграмотности: "Вот заняться то бабе нечем, вещает о всякой ерунде! Как бы мы жили без этой информации???", "Несколько раз перечитала, бедный русский язык", "Настя а с хозяином то всё в порядке?".

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова в клетке шокировала выходкой.