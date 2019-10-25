"Что за набор слов?": Волочкову обвинили в безграмотности [ Редактировать ]
Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором поблагодарила ветеринаров за помощь, которую оказали ее коту.
"От всего сердца спасибо сети вет клиник за безотказную помощь всегда нашему Лакки и всем животным. А позавчера добрые доктора спасли того кота Винчи красавца сковала, который у нас гостил. Причем ночью эта помощь была оказана", - написала Волочкова.
Однако, подписчики обвинили балерину в безграмотности: "Вот заняться то бабе нечем, вещает о всякой ерунде! Как бы мы жили без этой информации???", "Несколько раз перечитала, бедный русский язык", "Настя а с хозяином то всё в порядке?".
От всего сердца спасибо сети вет клиник @biovetclinic за безотказную помощь всегда нашему Лакки и всем животным.🙏 А позавчера добрые доктора спасли того кота Винчи красавца сковала, который у нас гостил. Причём ночью эта помощь была оказана. Спасибо всем сотрудникам и докторам этой сети и директору Павлу. Храни вас Бог!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова в клетке шокировала выходкой.
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