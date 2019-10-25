Лунный гороскоп на 26-27 октября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
На выходных, 26 и 27 октября, будет благоприятный период для кардинальных изменений. Есть большая вероятность, что вы встретите свою любовь или обретете гармонию с партнером. Эти дни могут положительно сказаться на вашем будущем.
В эти дни вы будете готовы на самые необдуманные решения и поступки. Астрологи рекомендуют обращать внимание на слова окружающих, они помогут вам понять, как действовать дальше.
Помните, обыденная жизнь может показаться вам слишком скучной, поэтому лучше попробовать себя в чем-то новом, например, пойти на тренинг или курсы.
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