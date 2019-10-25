Увидеть во сне мышь: кому грозит опасность [ Редактировать ]
Иногда сны могут многое рассказать о вашем внутреннем состоянии и о том, что вас ждет в будущем. Что же значить, если во сне вы увидели мышь.
Если во сне на вас напала стая летучих мышей, то наяву вы столкнетесь со страшным злом. Также, ваши дела в бизнесе могут повернутся в другую сторону, которая очень вас удивит.
Молодой женщине увиденная во сне мышь - предупреждение о тайных ее неприятелях. Возможен и обман, который замышляется ими.
Видеть во сне мышеловку - означает, что вы должны быть осторожны, так как хитрые и недобрые люди выстраивают планы против вас.
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