Иногда сны могут многое рассказать о вашем внутреннем состоянии и о том, что вас ждет в будущем. Что же значить, если во сне вы увидели мышь.

Если во сне на вас напала стая летучих мышей, то наяву вы столкнетесь со страшным злом. Также, ваши дела в бизнесе могут повернутся в другую сторону, которая очень вас удивит.

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Молодой женщине увиденная во сне мышь - предупреждение о тайных ее неприятелях. Возможен и обман, который замышляется ими.

Видеть во сне мышеловку - означает, что вы должны быть осторожны, так как хитрые и недобрые люди выстраивают планы против вас.

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