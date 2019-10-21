Чем вреден долгий сон: ответ специалистов [ Редактировать ]
Ученые пришли к выводу, что не только недостаток сна, а также и его переизбыток чреват для нашего здоровья. Так, соответствующие исследования провели в Университете Майами.
Американские ученые отмечают, что люди, которые привыкли спать по 9 и более часов в сутки, в будущем могут получить проблемы с памятью и со словесным выражением мыслей. Подобные симптомы, уверены исследователи, могут стать фундаментом для развития деменции. А это, соответственно, в будущем может привести к зарождению такого неприятного заболевания, как болезнь Альцгеймера.
При этом специалисты отмечают, что не сам продолжительный сон является основополагающей развития болезни. Он является лишь последствием появления структурных изменений в мозге, на которые организм отвечает соответствующей реакцией - призывом хорошенько отдохнуть.
Кроме того, исследователи напоминают и о том, что оптимальным количеством сна являются 7-8 часов в сутки. Этого времени должно быть достаточно для того, чтобы человеческий организм отдохнул в достаточной степени.
Ранее сообщалось, почему категорически нельзя спать на животе, а также чем полезен сон на левом боку.
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