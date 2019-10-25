В Украине за 2019 году зафиксировали более 600 отравлений детей из-за школьного питания. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% заведений установили нарушения в организации питания - 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергается опасности... У областей есть 2 недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях", - отметил он.

Также, Гончарук подчеркнул важность постоянного и систематического обучения персонала.

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"Плюс необходимо внести изменения в соответствующие постановления, определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозная диета. До 15 ноября поручаю выполнить задание и отчитаться о результатах - Зоряна Скалецкая, Анна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофей Милованов", - заявил Гончарук.