В Украине произошло 626 отравлений в школах [ Редактировать ]
В Украине за 2019 году зафиксировали более 600 отравлений детей из-за школьного питания. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% заведений установили нарушения в организации питания - 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергается опасности... У областей есть 2 недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях", - отметил он.
Также, Гончарук подчеркнул важность постоянного и систематического обучения персонала.
"Плюс необходимо внести изменения в соответствующие постановления, определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозная диета. До 15 ноября поручаю выполнить задание и отчитаться о результатах - Зоряна Скалецкая, Анна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофей Милованов", - заявил Гончарук.
Раньше сообщалось о том, что школьный обед "отправил" в больницу более 80 человек.
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