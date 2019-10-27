В Украине обнаружили стелу, которой более 5000 лет

В Украине обнаружили исторический объект, которому около 5000 лет. Ее нашли под Винницей. Об этом пишет Clutch.

Это оказалась древняя стела из камня, возраст которой не менее чем 5000 лет.

Стелу нашли трактористы, которые работали в поле, они откопали находку, после чего оставили просто лежать в лесополосе.Историческую памятку передадут в музей, но пока нет информации в какой точно.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле раскопали уникальный древний город.