В Украине обнаружили стелу с человеческими чертами [ Редактировать ]
В Украине обнаружили исторический объект, которому около 5000 лет. Ее нашли под Винницей. Об этом пишет Clutch.
Это оказалась древняя стела из камня, возраст которой не менее чем 5000 лет.
Стелу нашли трактористы, которые работали в поле, они откопали находку, после чего оставили просто лежать в лесополосе.Историческую памятку передадут в музей, но пока нет информации в какой точно.
Ранее сообщалось о том, что в Израиле раскопали уникальный древний город.
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