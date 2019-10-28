Силовики застосовують сльозогінний газ і стріляють у мітингарів

Уже 74 загиблих внаслідок нової хвилі антиурядових протестів в Іраку. Поранених - понад 3 тисячі. Демонстрації тривають уже понад місяць. Проте з минулої п'ятниці вони різко радикалізувалися. Протягом останніх трьох днів мітингарі спалили понад 90 урядових будівель і штабів політичних партій. Таким чином протестувальники хочуть привернути увагу уряду до безробіття та корупції у країні.

У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ і стріляють у мітингарів.