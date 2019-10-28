Российская певица Алла Пугачева поразила поклонников. Ее новое фото показал муж артистки Максим Галкин. Снимок он показал на своей странице в Instagram.

В кадре Примадонна позирует в ярко-красном пальто вместе с сыном Гарри.

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Поклонников восхитил образ артистки, ее новый цвет волос и прическа. В кадре артистка удивила и стройной фигурой, подчеркнув ноги удачной длинной пальто.

Подписчики активно комментируют снимок артистки:

"Богиня", "Всем бы так выглядеть", "Шок-контент! Алла, как 25-летняя девушка!", "Красотка", "Как такое возможно в ее возрасте?".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".