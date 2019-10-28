"Это шок-контент": 70-летняя Алла Пугачева удивила поклонников [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева поразила поклонников. Ее новое фото показал муж артистки Максим Галкин. Снимок он показал на своей странице в Instagram.
В кадре Примадонна позирует в ярко-красном пальто вместе с сыном Гарри.
Поклонников восхитил образ артистки, ее новый цвет волос и прическа. В кадре артистка удивила и стройной фигурой, подчеркнув ноги удачной длинной пальто.
Подписчики активно комментируют снимок артистки:
"Богиня", "Всем бы так выглядеть", "Шок-контент! Алла, как 25-летняя девушка!", "Красотка", "Как такое возможно в ее возрасте?".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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