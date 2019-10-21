Алла Пугачева показала "жаркий" снимок в прозрачной юбке [ Редактировать ]
Известная российская артистка Алла Пугачева удивила поклонников необычным и "жарким" нарядом. В сети появился снимок, который был сделан в день рождения певицы, пишет издание "Дни.ру".
На снимке Пугачева позирует вместе со своей знакомой.
Для образа артистка выбрала черный комбинезон с короткими шортами. А сверху Пугачева надела прозрачное платье черного цвета.
Поклонники обратили внимание на стройность ног звезды.
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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