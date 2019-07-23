Выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса" (видео) [ Редактировать ]
Российская звезда Алла Пугачева удивила фанатов новым видео. Соответствующий ролик появился на странице ее мужа, шоумена Максима Галкина, в Instagram.
На видео Алла Борисовна и Лайма Вайкуле рассказывают об окончании фестиваля, в контексте разговора Пугачева использовала юмор "ниже пояса".
"Юмор ниже пояса - это очень модно", - сказала Алла своему мужу.
Также женщины заговорили о том, что выпили и закусили. На видео подписчикам показалось, что из-за этого у них заплетаются языки.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Накануне мы сообщали, что семейное фото Пугачевой и Галкина вызвало переполох в сети.
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