В Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал. Об этом сообщает Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.

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Так, во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение с целью дальнейшего побега. Нападавшего удалось обезвредить, однако в результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение.

Инцидент произошел, когда заключенный попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет.

"По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким мужчина застрелил тещу и тестя, а также в Киеве мужчина изрезал соседа и убил его друга.