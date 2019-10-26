Под Днепром заключенный убил конвоира [ Редактировать ]
В Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал. Об этом сообщает Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.
Так, во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение с целью дальнейшего побега. Нападавшего удалось обезвредить, однако в результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение.
Инцидент произошел, когда заключенный попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет.
"По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.
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