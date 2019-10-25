24 октября, в центре Рима убили молодого парня, который заступился за украинку. В районе Аппио Латино неизвестный ударил Анастасию Килемник по голове битой и попытался отобрать рюкзак с вещами, пишет Il Fatto Quotidiano.

За девушку заступился ее парень, итальянец Лука Саччи. Во время конфликта неизвестный выстрел ему в голову и скрылся. Сачии умер в больнице за несколько часов.

Читайте также В Киеве посреди ночи прогремел взрыв

Случившееся уже осудили градоначальница Рима Вирджиния Рагги и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.