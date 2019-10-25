В Риме убили парня из-за украинки [ Редактировать ]
24 октября, в центре Рима убили молодого парня, который заступился за украинку. В районе Аппио Латино неизвестный ударил Анастасию Килемник по голове битой и попытался отобрать рюкзак с вещами, пишет Il Fatto Quotidiano.
За девушку заступился ее парень, итальянец Лука Саччи. Во время конфликта неизвестный выстрел ему в голову и скрылся. Сачии умер в больнице за несколько часов.
Случившееся уже осудили градоначальница Рима Вирджиния Рагги и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Раньше сообщалось о том, что в центре Киева взорвалась граната. А также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.
по теме
Отопительный сезон временно откладывается
В Киеве за последние несколько дней значительно потеплел
В Украине объявили штормовое предупреждение
На пятницу, 25 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана
В Киеве пожар унес жизнь пенсионерки
Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого дома
В Киеве мужчина изрезал соседа и убил его друга
Злоумышленника удалось задержать и объявить ему о подозрении в совершении умышленного убийства
На Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии
Так, всего госпитализировали 15 человек, 4 из которых - больны