У Великій Британії помер радянський письменник і громадський діяч Володимир Буковський. На 76 році життя у нього стався серцевий напад. Попри спроби лікарів, урятувати митця - не вдалося.

Буковський був одним із засновників дисидентського руху в СРСР. Через що його і репресувала радянська влада. Загалом він провів у тодішніх тюрмах 12 років.

В останні роки життя письменник відкрито критикував зовнішню політику Росії. У 2007 навіть висувався кандидатом у президенти РФ, проте йому - відмовили у реєстрації.