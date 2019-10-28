У Британії помер відомий дисидент і письменник Володимир Буковський [ Редактировать ]
У Великій Британії помер радянський письменник і громадський діяч Володимир Буковський. На 76 році життя у нього стався серцевий напад. Попри спроби лікарів, урятувати митця - не вдалося.
Буковський був одним із засновників дисидентського руху в СРСР. Через що його і репресувала радянська влада. Загалом він провів у тодішніх тюрмах 12 років.
В останні роки життя письменник відкрито критикував зовнішню політику Росії. У 2007 навіть висувався кандидатом у президенти РФ, проте йому - відмовили у реєстрації.
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