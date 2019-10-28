"Брекзит" знову перенесли. Цього разу аж на 31 січня. Брюссель погодився відкласти дату виходу Британії з ЄС. Як цю новину сприйняли в Лондоні і що буде далі - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Новий удар по британському прем'єрові. Борис Джонсон клявся, що "брекзит" відбудеться останнього дня жовтня. Без жодних "але". Втім, "але" не забарилося. Парламент змусив прем'єра просити у Євросоюзу відтермінування дати виходу. У Брюсселі ж тиждень радилися і врешті погодилися.

"Наша зустріч із послами 27 країн була дуже короткою, продуктивною та конструктивною. Я радий, що це рішення було прийняте", -говорить Мішель Барньє, головний переговірник з "брекзиту" від ЄС.

У Європі повністю відсторонилися від ситуації. До 31 січня м'яч на полі Лондона.

Брюсселю лише залишається чекати, коли Британія нарешті буде готовою покинути сім'ю. У Лондоні ж триває протистояння парламенту та уряду. Прем'єр пропонує дочасні вибори, втім, ця ідея непопулярна серед членів головної опозиційної партії.

"Ми не противимося шансу на дочасні вибори. Ми хочемо цього, адже бажаємо представити своє бачення ситуації людям. Але ми не хочемо, щоб у цій країні існував хоча б найменший ризик виходу з ЄС без угоди. Через те, що це матиме вплив на робочі місця, зашкодить сфері послуг та торгівлі по всій країні", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції у парламенті Великої Британії.

Пізніше у парламенті голосуватимуть пропозицію прем'єра провести вибори у грудні. Це буде перше зимове волевиявлення майже за 100 років. Традиційно вважають, що в цю пору року виборці не надто активні.

"Звісно, це не ідеально. Ми всі це розуміємо, адже люди будуть готуватися до Різдва та захочуть провести час із дітьми, які саме будуть на канікулах. Але я впевнений, що громадяни усвідомлять, наскільки важливий цей момент для нашої країни та її майбутнього. Нам необхідний новий парламент, а це означає нові вибори", - говорить Саджид Давід, міністр фінансів Великої Британії.

Дочасні вибори дійсно на руку консерваторам. Їм пророкують 40% голосів. А от головним опозиціонерам зовсім не на часі. Лейбористам прогнозують значно меншу підтримку, порівняно з попередніми виборами - лише 24%. У виграші ж можуть опинитися ліберальні демократи. Вони виступають за скасування брекзиту, тож матимуть голоси багатьох противників виходу з ЄС.