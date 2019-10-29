Какие знаки зодиака самые гордые [ Редактировать ]
Гордость - чувство в той или иной степени знакомое каждому. Некоторые люди пытаются всячески с ней бороться, другие же, наоборот, не пытаются совладать с собой. О том, какие знаки зодиака самые гордые пишет Zen.
Лев
Лев заслуженно считается самым гордым знаком зодиака. Они слишком самолюбивы и своенравны, парою им трудно совладать с собственной гордыней и усмирить свое эго. Для Львов гордость выступает не как оружие, а как защита. Надевая горделивую маску они искусно скрывают свои обиды, так как боятся выглядеть слабыми или уязвимыми. Они слушаю только себя и игнорируют советы окружающих. Подобному животному символизирующему этот знак зодиака, люди-Львы властны, сильны и поэтом добиваются успехов в жизни.
Стрелец
Прирожденным идеалистам и стремящимся к популярности Стрельцам далеко не чуждо чувство гордыни. Им всегда хочется находится в центре внимания, ими должны восхищаться и восхваляться, если этого не произойдет, они будут в ярости. Вечный перфекционизм Стрельцов заставляет их надевать маску горделивости, так как только у них должно быть всегда все самое лучшее, они должны быть номер 1.
Овен
Упрямые и уверенные в себе Овны не обделены гордыней. Они сильные, смелые, если подорвать их доверие или обидеть, то они в миг превращаются в неприступных, гордых людей. Овны считают, что всегда правы, с ними очень трудно договориться или пойти на компромисс, так как они верят только в свою правоту.
Скорпион
Уверенные в себе и сильные Скорпионы не потерпят обид и унижений. Они умеют за себя постоять и считаются только со своим мнением. Скорпионы самоуверенны, они считают, что существует только их мнение и неправильное. Они ненавидят критику и помнят ее очень долго. На любые возражения и упреки в их адрес вы получите массу негатива.
Рак
Чувственные и семейные Раки проявляя гордыню, таким способом защищают не только себя, но и своих близких. Для них гордыня - это одновременно и оружие и средство защиты. Так они оберегают свою семью и себя от недоброжелателей. Рак вытерпит обиды в свой адрес, но упрек или критику в сторону своих родных не потерпит никогда.
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