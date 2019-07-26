Некоторые люди будто "родились в рубашке". Астрологи утверждают, что некоторых знаков зодиака по жизни всегда оберегает ангел хранитель. Об этом пишет cluber.

Близнецы

Все важные и ответственные события, которые случаются с Близнецами - это случай, причем счастливый. Они находят полезную информацию, встречают нужных людей, получают необходимые знания. Близнец быстро определяет запросы окружающих, знает как быть, в той или иной ситуации, идет по жизни просто. Любые обстоятельства он сможет сделать союзниками.

Можно говорить о невероятной интуиции, которой сопутствует удача, но именно заступничество Ангела делает Близнеца неуязвимым перед многими бедами.

Дева

Представитель этого знака считает, что все успехи - это результат кропотливой работы над собой, основательного анализа, а провидение здесь ни при чем.

Но все решения Деве продиктованы голосом свыше. Дева чувствует, когда пришло время активности, когда следует залечь на дно, чтобы избежать беды. Проникновенность, ясный ум, наблюдательность, выносливость в разы усиливаются при помощи небесных заступников, всегда сопровождающих своих подопечных.

Стрелец

Легко получая желаемое, Стрелец не боится мечтать, ведь все его задумки быстро начинают сбываться. Удача, сопутствующая знаку, распространяется на всех окружающих.

Сам того не ведая, Стрелец направляет по верному пути близких и знакомых. Словно энергетик, Стрелец идет по жизни не зная усталости, вовлекая и помогая всем, кто встречается. Силы ему дают его Ангелы, и он этого не отрицает.

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