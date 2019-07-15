Какие знаки зодиака обладают сумасшедшей энергетикой [ Редактировать ]
Некоторые люди обладают невероятной энергетикой. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились. О том, у кого из представителей зодиакального ряда самая сильная энергетика пишет sueveriya.ru.
Самые энергетически мощные зодиакальные знаки:
- Козерог;
- Близнецы;
- Овен;
- Рыбы;
- Скорпион.
Знаки зодиака перечислены в порядке возрастания энергетической силы. Каждый из них идет к успеху своим путем, но их общие неизменные спутники: харизма, лидерские качества, подкрепленные силой мысли и слова.
Козерог
Обидчивый и где-то предсказуемый, но высокомерный и замкнутый, Козерог консервативен в большинстве жизненных вопросов. Сказанные в нужный момент слова достигают своей цели и сулят обидчику проблемы: неприятные прогнозы чаще всего сбываются. С Козерогом лучше не конфликтовать, он затаит обиду и найдет удобный момент для атаки.
Наиболее энергетически сильны Козероги, рожденные в третьей декаде (11-19 января), причем подавляющее большинство из них мужчины.
Близнецы
Энергетические стрелы представителей этого знака попадают в цель произвольно. Близнецы специально не стремятся никого выпотрошить эмоционально, они не осознают собственного негатива. Болтовня, критика всех и вся, скоропалительные оценки способны нести скрытый негативный посыл, опасный не только посторонним людям, но даже своим близким.
Наиболее присуща сильная энергетика тем из Близнецов, кто родился во второй декаде (1-11 июня), и среди них преобладают женщины.
Из-за чрезмерного любопытства представители этого знака часто не успевают вовремя определиться с профессией.
Овен
Негатив от людей, родившихся под знаком Овна, исходит постоянно. Трудолюбивый и чистоплотный сверх разумной меры, общительный Овен резок в суждениях и кичится своим умением резать правду-матку в глаза. Энергетика этого знака зодиака сокрушает на своем пути все, невзирая на родство, чины и регалии. Упрямый, независимый, не признающий авторитетов Овен из-за негативной энергетики нравится далеко не всем.
Овны 1 декады (21-31 марта) - самые энергетически мощные, особенно это присуще женщинам. Отменного работника ценят, но вместе с тем и побаиваются его остро негативных посылов.
Рыбы
Харизматичные, одаренные от природы внешностью, умом, способностями - Рыбы могут неприятно огорошить своим негативным прогнозом какого-либо события. Как правило, они дальновидны в своих предсказаниях и точны. Это отталкивает людей от слишком много понимающего, глубоко чувствующего коллеги, родственника.
Рыбы первой декады (19-28 февраля) наиболее энергетически мощны, особенно мужчины.
Скорпион
Это самый энергетически сильный знак. Родившиеся под этим знаком люди умны, проницательны, у них сумасшедшая интуиция. В отличие от Близнецов, Скорпион направляет свою энергию туда, куда ему необходимо, при этом не подавая вида.Становиться врагом Скорпиона опасно: месть будет непременно, причем поданная в холодном виде - через некоторое время.
Носители наиболее сильной энергетики - Скорпионы второй декады (3-12 ноября). Среди них преобладают мужчины.
Люди, родившиеся под этими знаками в определенные дни, обладают сильнейшим энергетическим полем и способны влиять на окружающих.
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