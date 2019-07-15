Некоторые люди обладают невероятной энергетикой. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились. О том, у кого из представителей зодиакального ряда самая сильная энергетика пишет sueveriya.ru.

Самые энергетически мощные зодиакальные знаки:

Козерог;

Близнецы;

Овен;

Рыбы;

Скорпион.

Знаки зодиака перечислены в порядке возрастания энергетической силы. Каждый из них идет к успеху своим путем, но их общие неизменные спутники: харизма, лидерские качества, подкрепленные силой мысли и слова.

Козерог

Козероги, в силу своей настойчивости и излишнего упорства, ни перед чем не останавливаются для достижения цели, даже если на это потребуются годы

Обидчивый и где-то предсказуемый, но высокомерный и замкнутый, Козерог консервативен в большинстве жизненных вопросов. Сказанные в нужный момент слова достигают своей цели и сулят обидчику проблемы: неприятные прогнозы чаще всего сбываются. С Козерогом лучше не конфликтовать, он затаит обиду и найдет удобный момент для атаки.

Наиболее энергетически сильны Козероги, рожденные в третьей декаде (11-19 января), причем подавляющее большинство из них мужчины.

Близнецы

Близнецы - настолько энергичные знаки зодиака, что им удается выполнять множество дел одновременно

Энергетические стрелы представителей этого знака попадают в цель произвольно. Близнецы специально не стремятся никого выпотрошить эмоционально, они не осознают собственного негатива. Болтовня, критика всех и вся, скоропалительные оценки способны нести скрытый негативный посыл, опасный не только посторонним людям, но даже своим близким.

Наиболее присуща сильная энергетика тем из Близнецов, кто родился во второй декаде (1-11 июня), и среди них преобладают женщины.

Из-за чрезмерного любопытства представители этого знака часто не успевают вовремя определиться с профессией.

Овен

Поскольку Овны являются огненным знаком зодиака, то их энергетика практически неугасаема

Негатив от людей, родившихся под знаком Овна, исходит постоянно. Трудолюбивый и чистоплотный сверх разумной меры, общительный Овен резок в суждениях и кичится своим умением резать правду-матку в глаза. Энергетика этого знака зодиака сокрушает на своем пути все, невзирая на родство, чины и регалии. Упрямый, независимый, не признающий авторитетов Овен из-за негативной энергетики нравится далеко не всем.

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Овны 1 декады (21-31 марта) - самые энергетически мощные, особенно это присуще женщинам. Отменного работника ценят, но вместе с тем и побаиваются его остро негативных посылов.

Рыбы

Рыбы обладают сильной внутренней энергией и больше всех ощущают на себе влияние космоса

Харизматичные, одаренные от природы внешностью, умом, способностями - Рыбы могут неприятно огорошить своим негативным прогнозом какого-либо события. Как правило, они дальновидны в своих предсказаниях и точны. Это отталкивает людей от слишком много понимающего, глубоко чувствующего коллеги, родственника.

Рыбы первой декады (19-28 февраля) наиболее энергетически мощны, особенно мужчины.

Скорпион

Энергетика Скорпионов связана с энергией смерти и рождения, поэтому она более всего опасна для окружающих

Это самый энергетически сильный знак. Родившиеся под этим знаком люди умны, проницательны, у них сумасшедшая интуиция. В отличие от Близнецов, Скорпион направляет свою энергию туда, куда ему необходимо, при этом не подавая вида.Становиться врагом Скорпиона опасно: месть будет непременно, причем поданная в холодном виде - через некоторое время.

Носители наиболее сильной энергетики - Скорпионы второй декады (3-12 ноября). Среди них преобладают мужчины.

Люди, родившиеся под этими знаками в определенные дни, обладают сильнейшим энергетическим полем и способны влиять на окружающих.

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