Привласнення мільйонів бюджетних гривень на ремонті поліклінік у районі ООС викрила СБУ. Оборудку організував донеччанин.

Він зареєстрував дві фірми, які за останні кілька років виграли тендери для ремонту семи поліклінік на Донбасі. За контрактами вони отримали 75 мільйонів.

Утім, третину робіт виконали лише на "папері", а виділені гроші зловмисники привласнили. Точний розмір збитків наразі встановлюють. Слідчі арештували банківські рахунки фірм та розшукують усіх причетних.