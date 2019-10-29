На Львівщині археологи натрапили на останки людей, таємно розстріляних НКВС. Поховання науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці рядянських спецслужб. Більшість тіл були облиті невідомою речовиною і закопані глибоко під землею, ще й завалені сміттям. Подробиці моторошної знахідки у матеріалі Христини Гашенко.

Дрогобич. Територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям, археологи натрапили на 7 скелетів.

"Рівень захоронення ще вказує на те що з часом намагалися прикрити всі ці сліди коли вони були захоронені це був рівень одного метра. А пізніше ще метр був навозного грунту", - говорить : Михайло Возняк, археолог.

Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль.

"Характерні ознаки вбитих людей є в постріл в череп, в тімя голови є. Відповідно є з виходом є без виходу кулі в основному всі 90 % були вбиті таким чином", - говорить Володимир Харчук, керівник пошуково-ексгумаційних робіт.

Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи. Припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих.

"Коли ми виявляємо кістки ця речовина має таке сріблясте начебто напилення, на повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку", - говорить Ольга Мінейко, антрополог, представник інституту археології Національної Академії наук України.

Проте науковці вже з'ясували всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років.

"Більшість поховань це є після 44 року, власне після того коли прийшла радянська влада і загиблі є швидше за все воїнами УПА, членами підпілля ОУН, а також місцеві мешканці які були не згідні з радянською тоталітарною системою", - говорить Святослав Шеремета, директор меморіально-пошукового центру "Доля".

Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-их це приміщення передали дрогобицькому державному інституту.

"Керівник інституту підписав документи про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитись жодні будівельні роботи", - говорить Марія Головкевич,старший науковий співробітник музею "Дрогобиччина".

Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Дрогобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховань ріс яблуневий сад, проте яблука ніхто не зривав.

"Знали то всьо, що тут таке і таке сі робило, люди ніхто яблук не брав, тому що тут похоронені люди", - говорить Софія Лівандовська, жителька Дрогобича.

І лише у 90-их на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці,виявлені нині сорок тіл - цифра не остаточна.