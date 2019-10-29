У Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39-ть нелегальних мігрантів. Водночас у гучній справі з'явилися нові подробиці. Докладніше - в наступному матеріалі.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі очільниці міністерства внутрішніх справ Пріті Пател покладає квіти у графстві Ессекс. Символічний меморіал тут не в'яне з 23 жовтня, коли поліція виявила ваговоз із холодильною камерою, в якому знайшли 39 тіл мігрантів. Люди намагалися потрапити в британську столицю з Бельгії.

Спершу загиблих прийняли за громадян Китаю. Принаймні, так було вказано в їхніх документах. Та згодом виявилося, що паспорти фальшиві. Імовірно, жертви намагалися потрапити нелегально у Велику Британію із В'єтнаму. Усі три країни співпрацюють у розкритті справи.

"Посольство Китаю у В'єтнамі перебуває в тісному контакті з відповідальними відомствами цієї країні. Так само як і наше представництво в Лондоні - з британською стороною", - говорить Ґен Шуан, речник міністерства закордонних справ Китаю.

Щоправда, причетних країн може бути значно більше. Звивисті стежки контрабандистів обплутали увесь континент. Охочим дістатися з В'єтнаму у Сполучене Королівство пропонують кілька варіантів. За даними агенції "Франс-Прес", дорожчий пакет, а до нього входить фальшивий паспорт, квиток на літак і навіть адвокат із перекладачем може коштувати до пів сотні тисяч доларів. Дешевший і значно небезпечніший, так званий "зелений маршрут" пролягає територією Китаю та Росії до Західної Європи. І його вартість приблизно 15 тисяч. Вірити контрабандистам доводиться на слово.

"Казали, що його відправлять віп-маршртутом, у чотиримісній машині. Та нас ошукали. Виявилося, то був звичайний кузов. Думала, він подасться безпечнішим шляхом, щоб ми не хвилювалися; ми би спробували зібрати додаткові кошти. Якби ми знали, що його замкнуть у вантажівці, ми би його не відпустили", - говорить Хоанг Тхі Ай, мати ймовірно загиблого мігранта.

Офіційно особи загиблих іще не встановлені. Люди дізнавалися про смерть родичів від інших близьких людей, або із повідомлень, які жертви встигли надіслати перед смертю.

"Учора приходили представники місцевої влади. Узяли в мене зразки волосся і разом із синовим фото поклали в коверт. Я їм казала, що багато його світлин є у соцмережах, але для аналізу вони брали знімки тільки із сімейних альбомів ", - говорить Фам Тхі Лан, мати ймовірно загиблого мігранта.

Водій-ірландець Моріс Робінсон, який доправляв мігрантів у холодильнику з Бельгії у Велику Британію, сьогодні постав перед судом у місті Челмсфорд. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, а ще у змові з метою нелегального перевезення людей, сприянні нелегальній міграції та відмиванні грошей. Чоловіка залишили під вартою. Загалом у справі затримали ще трьох людей: чоловіка й жінку з міста Воррінґтон у п'ятницю; і чоловіка з Північної Ірландії в аеропорту Стан-Стед того ж дня. Згодом їх усіх звільнили під заставу.