Украинцы стали получать больше: как изменилась средняя зарплата [ Редактировать ]
В сентябре 2019 года, в сравнении с показателем прошлого года, номинальная заработная плата штатного работника в Украине выросла на 18,2% - до 10 687 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По сравнению с августом, размер средней номинальной заработной платы за указанный период увеличился на 1,4%.
Реальная заработная плата в сентябре этого года по сравнению с августом незначительно выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 9,8%.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.
Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября составил 15 626 грн.
Раньше сообщалось о том, что украинцам уменьшили зарплаты. А также в Украине изменят тарифы на тепло.
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