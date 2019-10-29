В сентябре 2019 года, в сравнении с показателем прошлого года, номинальная заработная плата штатного работника в Украине выросла на 18,2% - до 10 687 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с августом, размер средней номинальной заработной платы за указанный период увеличился на 1,4%.

Реальная заработная плата в сентябре этого года по сравнению с августом незначительно выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 9,8%.

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября составил 15 626 грн.

Раньше сообщалось о том, что украинцам уменьшили зарплаты. А также в Украине изменят тарифы на тепло.