Модель plus-size шокировала беременными фото [ Редактировать ]
Эшли Гремм / Фото: Instagram
Популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала откровенные беременные снимки. Звезда поделилась фото на своей странице в Instagram.
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Вместе с мужем Джастином они продемонстрировали наряды на Хэллоуин. Эшли позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает формы.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.
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