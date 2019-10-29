Популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала откровенные беременные снимки. Звезда поделилась фото на своей странице в Instagram.

Вместе с мужем Джастином они продемонстрировали наряды на Хэллоуин. Эшли позирует в красном латексном платье с высоким вырезом, которое обтягивает ее фигуру и подчеркивает формы.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.