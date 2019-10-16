Як Кріштіану Роналду підзаробляє в інтернеті? Що б то значило: Кім Чен Ин на білому коні? Та яка вона - перемога в дикій природі? Більше - у нашому огляді.

Верхи на білому коні. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин піднявся на священу для корейців гору Пектусан. Місцеві ЗМІ назвали це "великою подією", додавши, що керманич хотів проїхатися по свіжому снігу й набратися натхнення перед наступною "великою операцією, яка здивує світ".

Про що саме йдеться - не уточнили. У попередні рази корейський лідер відвідував Пектусан перед стратою свого дядька, запуском найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети, або торік - перед переговорами з Південною Кореєю та США.

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У Японії стартувала міжнародна виставка високих технологій. Найбільший авіаперевізник країни продемонстрував "Аватарів" - роботів, здатних повторювати рухи людини і взаємодіяти з предметами. Інша компанія представила персональну летючу машину.

Вона ще в розробці, та завдяки доповненій реальності гості виставки змогли випробувати новинку в дії. Виставка працюватиме до п'ятниці. Організатори очікують, що за цей час її відвідають щонайменше 160 тисяч людей.

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Два десятки давніх саркофагів знайшли єгипетські археологи під час розкопок поблизу Луксора. Реліквії виготовлені з дерева і дуже добре збереглися на багатьох і досі чудово видно кольори. Місцева влада вже назвала знахідку "однією з найбільших і найважливіших" за останні роки.

Більше інформації оприлюднять за кілька днів під час пресконференції. Минулого тижня у Західній долині Луксора археологи виявили першу "промислову зону" стародавнього Єгипту - зо три десятки майстерень, де імовірно очищали золото та фарбували кераміку.

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Майже мільярд євро зібрали на відновлення паризького Нотр-Даму. Чи вистачить цієї суми, щоб відбудувати собор після пожежі не відомо. В уряді Франції запевнили: у будь-якому разі не залишать Нотр-Дам у такому стані. Собор Паризької Богоматері планують повністю відновити за п'ять років.

Хоча й досі немає спільної позиції стосовно того, який вигляд він повинен мати після реконструкції. Нотр-Дам загорівся 15 квітня. Унаслідок пожежі було знищено шпиль споруди. До збору коштів на відновлення долучилися найбагатші французькі родини й компанії.

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Понад 44 мільйони євро заробив торік португальський футболіст Кріштіану Роналду на рекламних дописах у мережі "Інстаграм". Це на понад тринадцять мільйонів більше, ніж його річна зарплатня в італійському "Ювентусі". Підрахували, що Роналду розмістив 49 платних статей, кожна з яких коштувала по 900 тисяч євро.

На другому місці - аргентинський форвард Ліонель Мессі. Він заробив в Інстаграмі 21 мільйон євро. На третьому - американська супермодель Кендалл Дженнер. У неї майже чотирнадцять з половиною мільйонів.

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Фото бабака, якого несподівано спіткала хижа лисиця визнано найкращим знімком дикої природи цього року. Автор світлини китаєць Йонгкінг Бао. Журі обрало його світлину серед майже п'ятдесяти тисяч робіт. Знімок зроблено в горах Циліньшань.

На думку суддів, фото відображає головний виклик природи боротьбу за виживання - та водночас є сумішшю страху й гумору. Ріпас Бівас з Індії переміг у номінації "Портрети природи" із світлиною павука. Серед юних фотографів першими стали британець Томас Істербрук зі знімком колібрі та Круз Ердманн із Нової Зеландії з фотографією кальмара.