Тим часом у прифронтовому Маруіполі розпочався Міжнародний інвестиційний форум. У місто з'їхалися представники сімдесяти світових компаній. Які проекти обговорювали? Та чи підтримують розвиток нашої економіки іноземні інвестори? Усі подробиці знає Ігор Левенок.

Маріуполь. За двадцять кілометрів від лінії розмежування стартує міжнародний інвестиційний форум. Головна економічна подія року. Серед учасників - понад 70 компаній зі світовими іменами. Міністри й дипломати. Солідний "десант" банкірів і бізнесменів. Представники сорока п'яти держав світу. А це - країни ЄС, Азії, Сполучені Штати, Швейцарія, Японія та Канада.

Інвестиційний форум у Маріуполі - масштабна подія на яку зібралися близько півтисячі учасників. Це представники української влади і бізнесу. Обговорюють розвиток регіонів, інвестиційний клімат в Україні. Серед цікавинок заходу можливість стартапу. Кожен інвестор матиме змогу за дві хвилини презентувати свої проекти президентові України.

"Ми зменшуємо роль держави в економіці там де вона не ефективна. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні - всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди", - говорить Володимир Зеленський президент України.

"Здесь хорошая формула, новая формула, это прямыте общения с правительством, в том числе и с президентом и в премьєр-министорм, мы можем задавать вопросы и получать четкие ответы. Поэтому ми здесь, чтобы бить в контакте со всеми инвесторами которые есть в Украине", - говорить Салім Караме, бізнесмен.

У рамках форуму влада та бізнес підписали понад десяток меморандумів щодо інвестицій у різні галузі економіки. Містобудування, транспорт, інфраструктура, екологія та енергетика. Держава зобов'язується створити рівні умови для інвесторів.

"Одна з найбільших світових компаній інвесторів підписувала угоду про інвестиції в Україні. Ця угода була звичайно про великі гроші. Але що цікаво, в цій угоді було дві сторінки про війну і сорок чотири сторінки про корупцію. Оці сорок чотири сторінки мають піти в історію", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Однією з перших керівник уряду підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування ремонту регіональних доріг. Перший транш - триста мільйонів євро - має надійти вже на початку наступного року. Очікуваний результат форуму - близько десяти мільярдів доларів прямих інвестицій в економіку України.