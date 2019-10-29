Як міністр економіки Німеччини опинився в лікарні? Скільки часу треба на те, щоб підкорити усі найвищі гори світу? Та чому на британському острові вирішили знищити усіх мишей? Про це і не тільки - далі в нашому огляді.

Небезпечна робота. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр упав зі сходів на виставці цифрових технологій у Дортмунді. За словами очевидців, чоловік, виголосивши промову на відкритті події, сходив зі сцени, коли спіткнувся і сильно забився. Його доправили до лікарні, з яким діагнозом - поки невідомо.

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Смерть на верхівці промислового димаря. У британському місті Карлайл загинув чоловік, який застряг донизу головою на 90-тометровій трубі закинутої текстильної фабрики. Рятувальна операція затягнулася на 15 годин. Коли до чоловіка дісталися альпіністи, той був уже мертвий. Відомо, що жертві було близько 50 років. Родичам сповістили про трагедію. Як чоловік опинився на верхівці труби - встановлює поліція.

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Відпочинок за сценарієм фільму жахів. В Австралії на двох британських мандрівників напала акула. Інцидент стався на узбережжі популярного серед туристів острові Вітсандей. Хижак атакував чоловіків, коли ті плавали під водою з масками. Один втратив ступню, в іншого численні травми. Обох забрали до лікарні.

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Потужний землетрус сколихнув Філіппіни. Підземні поштовхи магнітудою 6, 6 вразили провінцію Котабато на острові Мінданао, спровокувавши зсув ґрунту. Дев'ятеро місцевих загинули, понад чотири сотні - постраждали. Людей буквально засипало уламками будівель. У багатьох районах пошкоджена інфраструктура, що викликало перебої з енергопостачанням. Це вже другий сильний землетрус на цьому острові за останній місяць.

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Висотний рекорд. Альпініст із Непалу піднявся на 14 найбільших вершин. Усі восьмитисячники світу підкорив Нірмал Пуржа, відомий під псевдонімом Німс. При чому зробив це за трохи більше як півроку, перевершивши попередній рекорд на сім років. Колишній британський військовий, Пурджа увійшов до списку сорока альпіністів, яким підкорилися усі найбільші гірські вершини.

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Дорога згуба. Британський музикант Стівен Морріс забув у приміській електричці антикварну скрипку, вартістю чверть мільйона фунтів. Чоловік прямував з Лондона в передмістя, коли вийшов на станції і не виявив з собою футляра. Інструментові - понад 300 років, це робота австрійського майстра Давида Текхлера. Скрипку вже тиждень шукає транспортна поліція Британії.

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Знищити мишей - врятувати птахів. Така радикальна місія постала перед орнітологами на британському острові Гоф. Там гніздиться колонія рідкісних трістанських альбатросів. Однак вона опинилася на межі зникнення через гризунів. Миші на острів потрапили разом з людиною. І адаптувалися до нового середовища - їдять яйця альбатросів і нападають на самих птахів. Гризунів, які з часом видозмінилися і стали більшими удвічі, знищать за допомогою отрути, котру скинуть на острів з вертольота. Операція запланована на наступний рік, її фінансують з державного бюджету.