Финансовый комитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Алексеем Гончаруком и бизнесом [ Редактировать ]
Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике Верховной Рады впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвечая на вопрос корреспондента P9 на программе "Свобода слова" телеканала ICTV.
"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - заявил Гончарук.
По его словам, именно из-за несогласованности с Кабмином был принят закон о фиксированной доле в наценке на сигареты, из-за которой табачная компания Вritish American Tobacco заявила о намерении свернуть производство сигарет в Украине.
"Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет", - пояснил Гончарук.
Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет.
"Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить", - сказал премьер-министр.
При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению контроля за работой физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.
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