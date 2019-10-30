Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике Верховной Рады впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвечая на вопрос корреспондента P9 на программе "Свобода слова" телеканала ICTV.

"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - заявил Гончарук.

По его словам, именно из-за несогласованности с Кабмином был принят закон о фиксированной доле в наценке на сигареты, из-за которой табачная компания Вritish American Tobacco заявила о намерении свернуть производство сигарет в Украине.

"Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет", - пояснил Гончарук.

Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет.

"Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить", - сказал премьер-министр.

При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению контроля за работой физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.