Депутаты переименовали Переяслав-Хмельницкий [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, народные депутаты проголосовали за переименование города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Так, теперь городу вернули историческое название - Переяслав.
За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов. Против такого решения проголосовало 13 народных депутатов, 19 - воздержались и 84 народных избранника не голосовали.
Кроме того, Украинский институт национальной памяти поддержал предложение о возвращении городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия Переяслав.
Ранее сообщалось, что в Украине переименовали населенные пункты.
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